В Германии произошла стрельба, погибли 6 человек [ Редактировать ]
В пятницу, 24 января, в Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия) произошла стрельба. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек, и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Osnabrucker Zeitung.
Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть ли другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.
По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.
Ранее несчастный случай произошел в Николаеве, там в результате стрельбы были жертвы, а в Светловодске неизвестные расстреляли мужа с женой.
Также мы сообщали, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а еще под Днепром банда обстреляла автомобили.
Podrobnosti.ua также писали о том, что в Сирии обстреляли жилой квартал, а также в Николаеве на улице открыли стрельбу.
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