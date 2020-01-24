В пятницу, 24 января, в Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия) произошла стрельба. В результате происшествия погибли по меньшей мере шесть человек, и еще несколько получили ранения. Об этом сообщает Osnabrucker Zeitung.

Как сообщает издание, стрелок был задержан. Есть ли другие подозреваемые в стрельбе, пока неизвестно.

По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.

Ранее несчастный случай произошел в Николаеве, там в результате стрельбы были жертвы, а в Светловодске неизвестные расстреляли мужа с женой.

Также мы сообщали, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а еще под Днепром банда обстреляла автомобили.

Podrobnosti.ua также писали о том, что в Сирии обстреляли жилой квартал, а также в Николаеве на улице открыли стрельбу.