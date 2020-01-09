В Кировоградской области неизвестные напали и убили семью. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19 часов от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам - мужу и жене, в возрасте 36 и 40 лет", - говорится в сообщении.

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Пара погибла на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению двойного убийства.