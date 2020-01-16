В среду, 15 января, в Николаеве на улице Театральной произошла стрельба. Происшествие случилось в результате конфликта между двумя группами лиц, ранения получили два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.

"С автомобиля Mercedes Benz A160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей в полицию сообщили прохожие около 18:40 15 января", - сказано в сообщении.

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По предварительной информации, между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждение ноги, еще один - повреждение на лице и удары по голове.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам части 4 статьи 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.