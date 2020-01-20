Мужчины справили нужду на детской площадке и попали под обстрел [ Редактировать ]
Под Киевом, в Коцюбинском, в одном из дворов, произошел конфликт со стрельбой, в ходе которого в двух выпивших мужчин с травматического пистолета начал стрелять один из жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
В результате происшествия пострадал один человек.
Так, следствие установило, что во двор пришли двое мужчин и стали распивать алкогольные напитки на детской площадке. Один из местных жителей не выдержал, когда они начали справлять нужду в месте, где играют дети.
Мужчина вышел на улицу и начался разговор на повышенных тонах. Житель дома достал пистолет и пытался напугать агрессоров выстрелом в воздух. Но двое пьяных товарищей напали на него и начали бить. Мужчина открыл огонь уже в оппонентов и прострелил одному из них ногу, а другой скрылся с места происшествия.
Двое фигурантов истории, потерпевший и житель дома, задержаны. У владельца пистолета "Форт" есть документы на оружие. Сбежавшего мужчину ищут.
Следователи работают, чтобы дать правовую оценку участникам конфликта.
Ранее несчастный случай произошел в Николаеве, там в результате стрельбы были жертвы, а в Светловодске неизвестные расстреляли мужа с женой.
Также мы сообщали, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а еще под Днепром банда обстреляла автомобили.
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