В Іспанії назвали кількість жертв циклону "Глорія" [ Редактировать ]
Жертвами циклону "Глорія" в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей. Ще четверо осіб зникли без вісти. Сильні вітри, зливи та снігопади вирують на східному узбережжі країни від минулих вихідних.
Найбільше постраждали Валенсія та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирони підтоплені.
У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів. Cьогодні іспанський уряд збереться на екстрену нараду.
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