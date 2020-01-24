В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" представниця Кабміну у Верховній Раді Олена Шуляк відповіла на основні питання про тарифи в Україні.

- Тема цього тижня - зарплати міністрів. Президент доручив прем’єру розробити нову систему виплат для посадових осіб. Якою вона може бути? Хто відповідає за розробку пропозицій для вирішення цього скандального питання? Та яке ваше особисте ставлення до цієї ситуації?

- Дійсно, президент поставив таке доручення прем’єр-міністру Олексію Гончаруку. На сьогодні сам Олексій Гончарук і міністр Кабінету міністрів пан Дубілет вже розпочали роботу для того, щоб переглянути взагалі концепцію оплати праці всіх, хто працює в публічному секторі, Це не тільки стосується міністрів чи заступників, але й державних службовців ,представників державних підприємств.

По-перше, пропонується розробити концепцію, яка б обов’язково включала справедливе формування заробітної плати по відношенню до всіх оплат праці українців.

По-друге, - це дуже серйозне питання. Воно дійсно знаходиться в фокусі уваги і президента, і уряду, воно не буде випущене. Обов’язково будуть переглянуті принципи нарахування надбавок, премій. Прив’язані вони будуть до показників ефективності.

- Коли влада створить ефективну систему реагування на випадки зухвалих незаконних забудов та хоча б суттєво знизить корупцію у цій сфері - дозволів на будівництво, контролю за будівництвом?

- Ситуація не нова для України. Київська область, Київ, Дніпро, Одеса. Ми кожен день чуємо новини про незаконне будівництво, про те, як порушується права тих людей, які вклали гроші в таке будівництво.

І, на сьогодні, дійсно, державно-будівельна інспекція, яка була створена для того, щоб належним чином створювати архітектурно-будівельний контроль та реагувати на ці випадки, вона перетворилась в інспекцію з будівництва корупції. Ця корупція заважає і надає можливість використовувати незаконні схеми для того, щоб забудовники будувалися.