В п’ятницю, 24 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" найбільш відомий український юрист-кримінолог Анна Маляр дала відповіді на питання по найбільш гучним справам в Україні.

- Просте питання: чи вірите ви, що Максим Микитась та інші такі впливові фігуранти кримінальних справ можуть опинитися за гратами після обвинувального вироку? Чи ось такі гучні справи проти забудовників типу нього або іншого відомого - Войцеховського - скоріше розсипляться?

- Хочеться розпочати відповідь із фрази, що "кожна українська влада має свого Микитася". Навіть якщо фантастично уявити, що він буде відбувати покарання, в що я, зокрема, не вірю, все одно це не убезпечує інвесторів від того, що вони знову можуть потрапити у таку халепу.

Тобто, влада ні попередня, ні нинішня не робить нічого для того, щоб убезпечити інвесторів. А на справді, це дуже прості схеми, які працюють у всьому світі. Можна заборонити продавати житло, яке там не експлуатується, можна фінансувати, як в США, поетапно. І робить це банк.

І тоді, в забудовника немає можливості вкрасти гроші. В нас починаються гучні провадження, які, як правило, нічим не закінчуються, але глибинно проблема обманутих інвесторів не вирішується.

- А що ви думаєте про долю інших звинувачених по цій справі, які були дуже гучно взяті під варту після відомої прес-конференції керівників поліції та МВС? Якщо проаналізувати всю інформацію, яка відома на сьогодні, чи є підстави вважати, що саме ці люди причетні до вбивства Шеремета?

- Якщо ми говоримо про справу Шеремета. То тут є окремо кримінальна складова, окремо політична. Це звичайна війна відомств – МВС та СБУ. Тому, що брифінг – це було пряме звинувачення Служби безпеки, що це вона людей використала для того, щоб вбити Шеремета.

І, зверніть увагу, що буквально за 2 тижні була відповідь. Тому, що було інтерв’ю підозрюваного у замаху на Ніну Акуєву і її чоловіка, який, навпаки, звинувачував у вбивстві Шеремета представників поліції і людей, наближених до поліції. Тобто це йде гра відомств, їх війна, вони використовують ЗМІ, а люди не можуть зрозуміти, що відбувається насправді.