"Я не мог публично говорить, что нас сбили" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему он сразу не заявил о том, что самолет компании МАУ сбили иранские военные. Об этом глава государства рассказал в интервью израильскому "9 каналу".
"И я к ним поехал ( к родственникам погибшим). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это на сто процентов не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа"", рассказал Зеленский.
Президенту было известно на второй день после авиакатастрофы, что самолет сбили военные. Он не мог сообщить об этом, поскольку не имел доказательств.
"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность надавить на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ", - сказал президент.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
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