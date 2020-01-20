Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.

"Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - подчеркнул Зеленский.



Украинский лидер надеется, что весь мир признает Голодомор уничтожением украинского народа, а также напомнил, что в СССР всю эту информацию скрывали.



"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история", - указал он.



Глава государства уверен, что в будущем люди поймут реальные факты из истории Украины.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решении проблемных вопросов на этом посту. Глава Украины заявил, что коррупцию в стране возможно будет побороть, когда в стране будут эти сильные институты.