Благотворительный фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае и Африке. Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что средства будут разделены поровну между Китаем и Африкой. В Африке деньги получат центры по контролю и профилактике заболевания. В частности, средства пойдут на организацию защитных мер от распространения вируса.

В Китае фонд работает с государственными и частными компаниями, которые занимаются выявлением и подтверждением случаев заболевания, безопасной изоляцией, ускорением разработки методов лечения и вакцин.

Ранее сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.