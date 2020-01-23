В четверг, 23 января, стало известно, что в Китае нашли лекарство, которое помогло преодолеть опасный коронавирус одному пациенту. Так, 53-летнего пациента вылечили, насытив его кровь кислородом. Об этом сообщает ТАСС.

Так, мужчину вылечили специалисты Уханьского университета. Известно, что медики применили экстракорпоральную оксигенацю. Это первый подобный случай.

По предварительной информации, мужчина подхватил коронавирус 2019-nCoV в провинции Хубэй. Там же и получил лечение.

Напомним, в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. В то же время в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.

Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.