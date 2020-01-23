Женщина "тайно" перевезла коронавирус в Париж [ Редактировать ]
Посольство КНР во Франции обратилось к гражданке Китая, которая прилетела с Уханя с признаками заражения коронавируса. Об этом сообщает swissinfo.
В посольстве потребовали немедленно обратится в больницу, сразу после прилета. Женщина поделилась секретом, как она смогла пройти медицинские барьеры парижского аэропорта.
У женщины перед отлетом поднялась температура, но она выпила жаропонижающее и улетела в Париж. В посольстве рассказали, что они получили многочисленные письма и сообщения об этом инциденте.
"Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот же день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить о случившемся в известность соответствующие службы", - говорится в сообщении китайской дипмиссии.
Как сообщалось ранее, с 23 января в Китае введут временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым коронавирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались.
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