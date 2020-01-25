В Китае объявили наивысший уровень тревоги из-за коронавируса [ Редактировать ]
В Китае из-за коронавируса ввели повышенный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Тревогиу ввели в 25 провинциях и городах с населением более 1,2 миллиарда человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Такой уровень реагирования объявляется из-за очень серьезных ситуаций, связанных со здоровьем населения.
В провинции Хубэй, где находится очаг вируса - город Ухань, объявили наивысший уровень реагирования.
В частности, по состоянию на субботу к ним присоединились провинции Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Гуанси-Чжуанский автономный район, с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.
Во Франции подтвердили два случая заболевания новым смертельным коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает пневмонию. Один в пригороде Парижа, второй - в Бордо.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
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