"Обсудили вопросы совместного прошлого ради будущего": Зеленский встретился с Дудой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, после чего оба лидера выступили с заявлениями для представителей СМИ. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.
Мы с Анджеем Дудой откровенно обсудили вопросы совместного прошлого ради будущего. Украина возобновила поисковые работы, польские эксперты провели первые раскопки на Львовщине. Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастырь и возьмет ее под защиту, - отметил Зеленский в Twitter после встречи.
Украинский глава также добавил, что все демократические государства должны работать вместе для достижения мира.
Только в партнерстве мир может противостоять агрессии и положить конец человеческим страданиям. Мы должны поддерживать святость человеческой жизни, которая особенно актуальна здесь, в Освенциме, где я встречался с Анджем Дудой, - сказал президент Украины.
Зеленский также добавил, что Польша - четвертый украинский самый большой торговый партнер.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
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