Ежегодно 27 января во всем мире чтят память погибших евреев во время Второй мировой войны. Холокост - одна из самых печальных страниц в истории.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видео появилось на официальном канале президента в Telegram.

"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших.

"Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - заявил президент Владимир Зеленский.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.

На днях Владимир Зеленский заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта