День памяти жертв Холокоста: Зеленский обратился к украинцам [ Редактировать ]
Ежегодно 27 января во всем мире чтят память погибших евреев во время Второй мировой войны. Холокост - одна из самых печальных страниц в истории.
В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Соответствующее видео появилось на официальном канале президента в Telegram.
"Мы полны чувствами боли и тоски по миллионам жертв Холокоста. Это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества. С глубоким уважением мы чтим память всех погибших.
"Помнить и никогда не допустить снова. Это наш долг перед миллионами невинных жертв. Это наш долг перед будущими поколениями", - заявил президент Владимир Зеленский.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о Голодоморе и о том, что надеется, что в ближайшее время весь мир признает Голодомор фактическим уничтожением украинского народа.
На днях Владимир Зеленский заявил, что необходимо прилагать еще большие усилия для завершения российско-украинского конфликта
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