В Україні зафіксували випадок коронавірусу, повідомили в Мінохорони здоров'я, але він не китайський. У МОЗі розповіли - різновидів цієї інфекції існує понад пів сотні, і в цьому разі штам не новий.

У Київській лабораторії додали: виявлений різновид - циркулює в Україні десятиріччями та викликає неважке захворювання верхніх дихальних шляхів.