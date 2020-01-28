Мінохорони здоров'я не зафіксувало в Україні випадків зараження китайським коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні зафіксували випадок коронавірусу, повідомили в Мінохорони здоров'я, але він не китайський. У МОЗі розповіли - різновидів цієї інфекції існує понад пів сотні, і в цьому разі штам не новий.
У Київській лабораторії додали: виявлений різновид - циркулює в Україні десятиріччями та викликає неважке захворювання верхніх дихальних шляхів.
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