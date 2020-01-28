У Тунісі винайшли прилад для порятунку бджіл [ Редактировать ]
Розумні вулики. У Тунісі розробили прилад, який цілодобово стежить за життям бджолиної родини. З його допомогою сподіваються вберегти комах-медоносів від зникнення. Чому це важливо - далі в нашому сюжеті.
Бджіл на планеті стає дедалі менше. Про це екологи говорять уже не перший рік. Найперші вороги медоносів - хімікати, якими обробляють поля. А ще зміни клімату.
"Я починала з 15 вуликів, тепер їх у мене вже в рази більше. Але проблем чимало. Часто вулики просто крадуть. Та найгірше - це коливання температури й вологості повітря. Через зміну звичних для комах умов, цілий рій міг просто вимерти", - говорить Йоср Хубі, пасічниця.
У Тунісі рятувати комах взялися з допомогою технологій. Місцева компанія розробила прилад Smart Bee - у перекладі "розумна бджілка". Він обладнаний сенсорами, які вимірюють температуру та вологість повітря у вулику, стежать за поведінкою й навіть аналізують гудіння бджіл. Якщо є відхилення від норми - про це відразу дізнається пасічник.
"Ми прагнули створити прилад, який би допоміг бджолярам працювати ефективніше й уникнути загибелі комах. Наша розробка дозволяє виявляти перші ознаки проблем. Датчик встановлюють усередині вулика, він постійно повідомляє власникові про умови в стільниках. Сповіщення надходять на мобільний телефон", - говорить Халед Бучоча, розробник приладу.
Змайструвати такий девайс інженер вирішив після гіркого досвіду. Кілька років тому на пасіці в його батька загинули майже всі бджоли - через аномальну спеку. Вчасно скоригувати температуру у вуликах не змогли.
"Зміна клімату - одна з найнагальніших проблем. Вона стосується і самих комах, і рослин, нектаром і пилком яких вони харчуються. За даними ООН, три чверті рослин, які людина вживає в їжу, запилюють бджоли. Тому від цього виду залежить і виживання людського роду", - говорить Халед Бучоча, представник компанії-розробника.
За словами розробників, нині пасічники працюють практично так само, як і 100 років тому. А їхній прилад допоможе оптимізувати роботу.
"На щастя, новітні технології дозволяють нам збирати більше інформації про зміну кліматичних умов. Завдяки таким даним можна зробити пасіку продуктивнішою і навіть прибутковішою", - говорить Валід Наггар, член Арабської федерації бджолярів.
Свій винахід туніські інженери вже продають в інших близькосхідних країнах. Зокрема, в Лівії та Омані.
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