Знаменитая артистка, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте сломала ногу. Соответствующую публикацию она сделала в Instagram.

По словам артистки, у нее диагностировали перелом лодыжки. Орбакайте пожаловалась, что ей запретили наступать на ногу минимум шесть недель.

"К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку", - отметила 48-летняя дочка Пугачевой.

Поклонники знаменитости мгновенно отреагировали на сообщение артистки: "Кристина, пусть это будет самым большим огорчением и больше не будет никаких других", "Как жаль.Выздоравливайте скорее", "Поправляйтесь скорее, Кристина" , "Кристина, выздоравливайте , берегите себя. Мы Вас - очень любим".

Раньше сообщалось о том, что известная российская певица Алла Пугачева показала новое фото, на котором подписчики не узнали звезду. А также внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба.