Известная российская певица Алла Пугачева показала новое фото, на котором подписчики не узнали звезду. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.

На селфи Пугачева предстала перед поклонниками с собранными волосами, накрашенными глазами с накладными ресницами, и насыщенной помадой на губах.

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Некоторые пользователи сети удивились тому, что 70-летняя певица выглядит очень молодо для своего возраста.

Другие же обвинили певицу в использовании пластической хирургии, назвав ее лицо "перетянутым".

Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба.