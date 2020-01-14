"Перетянутое" лицо: поклонники не узнали Пугачеву на новом фото [ Редактировать ]
Известная российская певица Алла Пугачева показала новое фото, на котором подписчики не узнали звезду. Соответствующий кадр она опубликовала на своей странице в Instagram.
На селфи Пугачева предстала перед поклонниками с собранными волосами, накрашенными глазами с накладными ресницами, и насыщенной помадой на губах.
Некоторые пользователи сети удивились тому, что 70-летняя певица выглядит очень молодо для своего возраста.
Другие же обвинили певицу в использовании пластической хирургии, назвав ее лицо "перетянутым".
Раньше сообщалось о том, что внук Пугачевой спрыгнул с небоскреба.
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