Масове вирубування лісів на Харківщині: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко вимагає покарати винуватців [ Редактировать ]
Покласти край масовому вирубуванню лісів. Покарати винуватців за варварське знищення зелених насаджень на Харківщині вимагають представники "Опозиційної платформи - За життя". У Зміївському районі місцеві активісти б'ють на сполох: після порубок у лісі з'явилися великі прогалини.
"Тема варварской вырубки лесов, собственно, Змиевской район, который страдает от этого, это тоже у нас будет под контролем, мы будем за то, чтобы это было расследование проведено и виновные в этой варварской вырубке были наказаны", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
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