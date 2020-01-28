Покласти край масовому вирубуванню лісів. Покарати винуватців за варварське знищення зелених насаджень на Харківщині вимагають представники "Опозиційної платформи - За життя". У Зміївському районі місцеві активісти б'ють на сполох: після порубок у лісі з'явилися великі прогалини.

"Тема варварской вырубки лесов, собственно, Змиевской район, который страдает от этого, это тоже у нас будет под контролем, мы будем за то, чтобы это было расследование проведено и виновные в этой варварской вырубке были наказаны", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".