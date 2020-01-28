На Донбасі поранено двох українських військових. Вони підірвалися на міні. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил. Протягом доби ворожі формування 9 разів порушували режим тиші.

Противник обстрілював позиції оборонців із заборонених Мінськими домовленостями мінометів. Наші військові потрапили під вогонь поблизу Лебединського. Гаряче також було неподалік від Березового в районі Маріуполя.