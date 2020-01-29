Зустрічають туристів, позують на камери й бавляться. Ведмеді реабілітаційного центру на Закарпатті набрали вагу, вирили барлоги. І не заснули на зиму. Мар'яна Мартин дізнавалася - чим це загрожує.

Коли Василь Субота кличе своїх підопічних - ведмеді збігаються з усієї території Закарпатського реабілітаційного центру. Вони знають, якщо їх зовуть, обов'язково частуватимуть смачненьким. Попри зиму, з 32 підопічних заснули тільки 4. Двійко з яких давні жителі Карпат, ще двох перевезли сюди з цирку пів року тому. Інші, хоч і сонні, але впасти у сплячку ніяк не можуть. В реабілітацйному центрі розповідають, деякі клишоногі таки засинали, але через тиждень знову прокидалися.

"Бачите, ведмежиха бася, вчора вона залягла в зимню сплячку, її не було. А сьогодні знову прийшла на кормьожку", - говорить Степан Руснак, заступник начальника Реабілітаційного Центру бурих ведмедів.

Не спиться і Бені, хоч цей давній житель реабілітаційного центру зимової сплячки жодного разу не пропускав.

Екологи кажуть, ведмеді не сплять через теплу зиму та постійні перепади температур.

"Іноді і в дикій природі не всі ведмеді залягають в сплячку, якщо недостатньо зимна погода, або ведмідь не набрав достатньої кількості жиру. Бачимо що вони менш активні, і якщо підуть більш стійкі морози число тих ведмедів, які залягають в сплячку збільшаться", - говорить Юрій Бабічин, начальник відділу екологічної освіти Національного природного парку Синевір.

Під час зимової сплячки ведмедів зазвичай не годують. Тож грошей на харчі не передбачено. Але аномальна зима внесла фінансові корективи. Поки клишоногі гуляють, в реабілітаціному центрі шукають додаткові кошти на корм.

"Яблука, морква, риба, хліб,мука, мед", - говорить Василь Субота, працівник Реабілітаційного Центру бурих ведмедів.

А от туристів така активність ведмедів дуже тішить.

"Дітии, діти дуже раді, ми взагалі дуже здивовані. Дуже цікаво", - говорить Ірина Авраменко, жителька Києва.

Кліматичними змінами екологи занепокоєні, втім запевняють - безсонна зима здоров'ю ведмедів - не зашкодить.