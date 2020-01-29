Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики [ Редактировать ]
Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики, щоб привернути увагу до глобального потепління.
П'ятдесятирічний Льюїс П'ю - колишній полярник, а нині - посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів за температури повітря мінус 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. Льюїс - єдиний спортсмен, який здолав довгі дистанції в усіх п'яти океанах на планеті. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка називають "полярним ведмедем".
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