Британський плавець-екстремал пірнув у крижані води Антарктики, щоб привернути увагу до глобального потепління.

П'ятдесятирічний Льюїс П'ю - колишній полярник, а нині - посол ООН у справах океанів. Він проплив кілька кілометрів за температури повітря мінус 15. Маршрут пролягав каналами, що утворилися внаслідок танення льодовиків. Льюїс - єдиний спортсмен, який здолав довгі дистанції в усіх п'яти океанах на планеті. За витривалість і стійкість до холоду чоловіка називають "полярним ведмедем".