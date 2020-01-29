В екстреному порядку вивозять своїх громадян з КНР і Сполучені Штати. Перший борт з-понад двомастами американцями уже прилетів на батьківщину. Усі пасажири перебувають під наглядом медиків. Про термінове доправлення австралійців та громадян Нової Зеландії заявив прем'єр Австралії Скотт Моррісон

"Ми ухвалили рішення підготувати план евакуації наших громадян з китайського Уханю, провінції Хубей. Ми заберемо і здорових, і вже інфікованих австралійців. Але це можливо лише за умови співпраці з урядом КНР. Я розраховую, що ми домовимся з ними на таких самих умовах, як і інші держави", - говорить Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Австралії.