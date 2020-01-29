В Великобритании, 32-летняя женщина по имени Келси Бонас после полетов на самолетах похудела на 76 килограммов. Связано это с тем, что она не могла пристегнуться ремнем безопасности, так как у них не было достаточной длины. Это унижало женщину и она решила изменить ситуацию. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина вышла замуж и переехала в Великобританию. Женщина увлеклась фастфудом, три раза в день ходила в Макдоналдс и за день потребляла до четырех тысяч килокалорий.

Ее вес достиг 136 килограммов.

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Из-за лишних кило Бонас было трудно гулять и играть с детьми. Также во время авиаперелетов на ней не сходились ремни безопасности и Келси приходилось просить бортпроводниц принести ей удлинители.

Женщина несколько раз садилась на диеты, но ожидаемого эффекта ей это не приносило.

В итоге Бонас сделала операцию шунтирования желудка и отказалась от вредной пищи. Благодаря этому ее вес снизился на 76 килограммов.

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