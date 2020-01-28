В Ивано-Франковской области от анорексии умерла 18-летняя студентка, которая села на диету, чтобы сбросить лишние килограммы. Так. девушка увлеклась сыроедением. Диета помогла ей похудеть на 15 кг. Однако ее организм не выдержал такой диеты. Об этом сообщает пишет "Фиртка".

Отмечается, что девушка родом из с Богородчанского района Ивано-Франковской области. Училась в другом городе. Поэтому родители увидели, что случилось с дочерью, когда она через несколько месяцев приехала домой.

Ее состояние начало резко ухудшаться.

Врачи попытались спасти жизнь девушки, но им это не удалось.

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