Оля Полякова в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Оля Полякова опубликовала фото в купальнике с отдыха. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.
"1 или 2? Фото by @mashapolyakova", - подписала фото звезда.
"Что вы кушаете чтобы оставаться полна сил и при такой фигуре?", "Интересно посмотреть на Полякову беременной", "Женщина прекрасна всегда... Даже как-то сравнивать неудобно" ,"Вы меня мотивируете на спорт", "Богиня", - комментировали в сети.
1 или 2? Фото by @mashapolyakova
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.
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