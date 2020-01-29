Популярная украинская певица Оля Полякова опубликовала фото в купальнике с отдыха. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"1 или 2? Фото by @mashapolyakova", - подписала фото звезда.

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"Что вы кушаете чтобы оставаться полна сил и при такой фигуре?", "Интересно посмотреть на Полякову беременной", "Женщина прекрасна всегда... Даже как-то сравнивать неудобно" ,"Вы меня мотивируете на спорт", "Богиня", - комментировали в сети.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разозлила фанатов, а также певица оголила грудь в новом клипе. Также мы писали о том, что популярная супермодель насмешила "нелепым" фото. А также, Ратаковски ошарашила фигурой в крохотном бикини.