Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующим снимком она поделилась в Instagram.

Звезда позирует в белом купальнике на пляже. Она сделала небрежную прическу и дополнила образ подвеской со словом "Love".

"Поиграем? Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU❤️ Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы. А я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! Кому первому удастся написать вертикально MEXICO - получит подарок", - написала Каменских.

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