Располневшая Бритни Спирс шокировала новым видео [ Редактировать ]
Популярная американская певица Бритни Спирс удивила поклонников откровенным роликом. На своей странице в Instagram она опубликовала видео на пляже.
Звезда устроила прогулку на пляже, где она позирует в голубом бикини и шляпе. Спирс поделилась философскими размышлениями.
"Сегодня мне было так весело. Но я скажу, что вода была очень холодной, поэтому я просто прикоснулась и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан. И это такое безумие: океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала себя так, будто мне снова было четыре года. И жаль, что я забыла взять свой планшет", - написала она.
I had so much fun today ... but I will say the water was very cold, so I just did a touch and ran !!! It’s been a very long time since I’ve looked at the ocean .... and it’s so crazy how the ocean 🌊 makes people feel so small. I felt like I was 4 again and just wish I remembered to bring my boogie board 🤭🤭🤭😜😜😜
Публикация от Britney Spears (@britneyspears)
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