Популярная американская певица Бритни Спирс удивила поклонников откровенным роликом. На своей странице в Instagram она опубликовала видео на пляже.

Звезда устроила прогулку на пляже, где она позирует в голубом бикини и шляпе. Спирс поделилась философскими размышлениями.

"Сегодня мне было так весело. Но я скажу, что вода была очень холодной, поэтому я просто прикоснулась и убежала!!! Прошло очень много времени с тех пор, как я смотрела на океан. И это такое безумие: океан заставляет людей чувствовать себя такими маленькими. Я чувствовала себя так, будто мне снова было четыре года. И жаль, что я забыла взять свой планшет", - написала она.

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