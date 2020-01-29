Війська Башара Асада зайняли місто Маарат Аль-Нуман [ Редактировать ]
Сили сирійського президента Башара Асада за підтримки Росії увійшли у важливе місто Маарат Аль-Нуман. Це сталося після масованої триденної операції на сході провінції Ідліб.
За два тижні урядова армія завоювала два населених пункти, у яких мешкало понад 200 тисяч осіб. Перед наступом жителі масово втекли до сирійсько-турецького кордону.
За повідомленням турецького інформагентства "Анадолу", тільки за останню добу свої домівки в Ідлібі покинули майже 40 тисяч мирних жителів. За даними видання, від початку листопада минулого року із зони бойових дій виїхало понад півмільйона людей.
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