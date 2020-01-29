"Національний корпус" вшанував у Харкові пам'ять героїв Крут почесним маршем [ Редактировать ]
Вшановували героїв Крут і в Харкові. Майже три тисячі учасників пройшли центральною вулицею міста зі смолоскипами.
Свою акцію вони присвятили пам'яті про подвиг юнаків, які 102 роки тому не побоялися вступити в нерівний бій із цілою армією. Сполоскипний марш у Харкові проводять з 2016 року. Щороку у ньому бере участь дедалі більше молоді. Цього разу приєдналися і герої сьогодення, які воювали на сході країни.
Наприкінці акції 50 ветеранів АТО і матері загиблих бійців отримали державні нагороди.
"До всіх нас, до всіх українців - це величезний день, це день української звитяги, це день героїв Крут. Але історія - вона на те і історія, щоб чомусь вчити. І це не тільки день героїв Крут, а день посилок тодішньої української влади. Бо, чому 300 юнаків, 300 студентів опинилися тоді на коліях під Крутами, захищаючи Київ. Де вся та величезна кількість засєдатєлєй Центральної Ради, де вся та величезна кількість українізованих частин, чому вона не захищала в цей день Київ?", - наголосив Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус".
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