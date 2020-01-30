У планах уряду підвищити пенсійний вік, із 62 до 64 років

Протести через пенсійну реформу поновилися в Парижі. На вулиці міста вийшли кілька тисяч мітингарів. Законопроєкт про реформу французький парламент почав розглядати у вівторок.

Демонстранти вимагають його відкликати. Документ, зокрема, передбачає скасування різних схем нарахування пенсій для кожної окремої професії, натомість запроваджує єдину систему.

Через це тисячі людей втратять пільги. Також у планах уряду підвищити пенсійний вік, із 62 до 64 років. Та через масові протести від цього пункту вирішили відмовитися.