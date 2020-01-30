У Парижі поновились протести проти пенсійної реформи [ Редактировать ]
Протести через пенсійну реформу поновилися в Парижі. На вулиці міста вийшли кілька тисяч мітингарів. Законопроєкт про реформу французький парламент почав розглядати у вівторок.
Демонстранти вимагають його відкликати. Документ, зокрема, передбачає скасування різних схем нарахування пенсій для кожної окремої професії, натомість запроваджує єдину систему.
Через це тисячі людей втратять пільги. Також у планах уряду підвищити пенсійний вік, із 62 до 64 років. Та через масові протести від цього пункту вирішили відмовитися.
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