Європейський парламент схвалив угоду про "брекзит". Таке рішення було очікуваним, раніше документ погодив комітет Європарламенту з конституційних справ. Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС.

31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період, він триватиме рік.