Європейський парламент схвалив "брекзит" [ Редактировать ]
Європейський парламент схвалив угоду про "брекзит". Таке рішення було очікуваним, раніше документ погодив комітет Європарламенту з конституційних справ. Завтра угоду має ратифікувати Рада ЄС.
31 січня Британія припинить членство в Європейському Союзі. Відтоді розпочнеться так званий перехідний період, він триватиме рік.
по теме
Євросоюз погрожує Британії економічними санкціями
Євросоюз погрожує Сполученому Королівству штрафами й торговельними санкціями після "Брекзиту" - хто може постраждати найбільше?
Європарламент схвалив угоду про "брекзит"
Європейський парламент схвалив угоду про "брекзит". Таке рішення було очікуваним, раніше документ погодив комітет Європарламенту з конституційних справ
Зимова сесія ПАРЄ: депутати розглянуть загрози свободі слова у Європі
Суперечлива реформа судів у Польщі й виступ президента Грузії. Такий порядок денний запланований сьогодні в Страсбурзі, там триває зимова сесія ПАРЄ. Напередодні був перший день її роботи
У Брюсселі відбудеться рада асоціації "Україна - ЄС"
Європейців теж представлятимуть нові обличчя, адже з грудня склад Єврокомісії змінився. Сторони обговорять ситуацію в Криму та на Донбасі
Британські дипломати у ЄС масово пакують валізи
У Брюсселі Brexit йде повним ходом. Свої кабінети покидають британські європарламентарі. Депутати пакують речі додому - після виходу країни з ЄС, усі вони автоматично втрачають роботу