Рост объемов производства минеральных удобрений на Черкасском "Азоте" (ПАО "АЗОТ") составил рекордные 23%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, распространенном среди украинских СМИ.

В пресс-релизе сказано, что в 2019 году завод произвел 1,567 млн тонн азотных минеральных удобрений. Для сравнения, в 2018 году предприятие выпустило 1,3 млн тонн удобрений.

В 2019 году редприятие производило самые популярные среди украинских аграриев удобрения - аммиачную селитру, аммиак, карбамид, аммиачную воду.

"Было произведено 467,8 тыс. тонн аммиачной селитры, 607,6 тыс. тонн карбамида, 482,5 тыс. тонн КАС, аммиачной воды - 9,6 тыс. тонн, аммиака - 808,6 тыс. тонн", - говорится в релизе.

Черкасский "АЗОТ" - одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое с 2011 года входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Основное направление работы предприятия - производство минеральных азотных удобрений. Украинские химические заводы начали увеличивать объемы производства, после того, как украинская Межведомственная комиссия по международной торговле 21 августа 2019 начала спецрасследование против российских импортеров удобрений из РФ. Три российских производителя удобрений заводили в Украину азотные удобрения по демпинговым ценам. Установление эмбарго на российские удобрения, позволило 6 украинским химическим заводам увеличить объемы производства.

"В 2019 году мы достигли практически 100% загрузки мощностей и роста объемов производства удобрений в 28%", - рассказывает Виталий Скляров, Председатель Правления ПАО "АЗОТ".

Существенным фактором успешной работы "Черкасского "Азота" стало то, что акционер компании - Дмитрий Фирташ - вложил в завод значительные инвестиции.

"Только в 2019 году в предприятие было вложено более 188 миллионов гривен", - рассказывает Олег Арестархов, директор по коммуникациям Group DF.

Акционер прекрасно понимает, что предприятие должно быть еще более эффективным. Поэтому вкладывает колоссальные ресурсы в завод. Без вложений, без модернизации, предприятие никогда бы не показывало бы таких успехов, которые мы сейчас видим. Инвестиции делаются для увеличения объемов производства, для показателей операционной эффективности завода. Я могу с уверенность сказать, что сейчас Черкасский "Азот" - одно из сильнейших предприятий в Восточной Европе. Также не сомневайтесь в том, что модернизация завода будет продолжаться и далее. И эффект будет еще лучше.

Представитель Group DF уверен, что теперь именно химическая промышленность в ближайшие годы может стать "новым драйвером экономики Украины".

"Посмотрите внимательно на показатели химических предприятий и сделайте выводы сами. Именно химия постепенно становится драйвером экономики, вместе с такими секторами как агро, металлургия и IT", - подчеркнул Арестархов.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF - один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа. Основатель и собственник Group DF - известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.