Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб выступил с важным заявлением и объявил, что НБУ не менял свою политику на валютном рынке и продолжает придерживаться принципов гибкого курсообразования. Об этом сообщает "Униан".

Так он прокомментировал вопрос о причинах ослабления гривни в январе после стремительного укрепления в прошлом году:

Ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Курс плавающий, он должен соответствовать фундаментальным параметрам и он им соответствует, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели.

Говоря о причинах ослабления гривни в последние дни, Сологуб отметил, что в начале года импорт традиционно превышает экспорт, а также бизнес покупает валюту для вывода дивидендов. В то же время, он констатировал, что население с начала года продало валюту почти на 100 млн долл.

Раньше сообщалось о том, что Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22% - до рекордных за семь лет 25,3 млрд долларов.