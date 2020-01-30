Нацбанк объяснил резкое падение гривны [ Редактировать ]
Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб выступил с важным заявлением и объявил, что НБУ не менял свою политику на валютном рынке и продолжает придерживаться принципов гибкого курсообразования. Об этом сообщает "Униан".
Так он прокомментировал вопрос о причинах ослабления гривни в январе после стремительного укрепления в прошлом году:
Ничего в политике Национального банка на валютном рынке не изменилось. Курс плавающий, он должен соответствовать фундаментальным параметрам и он им соответствует, если вы видите показатели текущего счета и другие макроэкономические показатели.
Говоря о причинах ослабления гривни в последние дни, Сологуб отметил, что в начале года импорт традиционно превышает экспорт, а также бизнес покупает валюту для вывода дивидендов. В то же время, он констатировал, что население с начала года продало валюту почти на 100 млн долл.
Раньше сообщалось о том, что Национальный банк Украины раскрыл структуру международных резервов Украины, которые по итогам прошлого года выросли на 22% - до рекордных за семь лет 25,3 млрд долларов.
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