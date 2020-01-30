"Я излечилась от коронавируса": китаянка поразила мир своей историей [ Редактировать ]
44-летняя жительница китайского города Ухань рассказала свою историю исцеления от смертельного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом сообщает russian.news.cn.
Известно, что 15 января женщина отправилась на родину в уезд Ушань Чунцин, чтобы встретить Новый год по лунному календарю. Ее муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы ее встретить, и увидел, что женщина очень плохо себя чувствует.
Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. 21 января меня перевезли в Центральную больницу "Санься" в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, - отметила китаянка.
Женщина добавила, что врачи и медсестры относились к ней с особой заботой:
Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону.
Спустя время доктора сказали женщине, что можно выписываться. А за лечение руководство больницы не потребовало денег.
Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное не надо бояться самому, самое важное - как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку, - рекомендует излечившаяся.
Раньше сообщалось о том, что ВОЗ обратилась ко всему миру с важной информацией о коронавирусе. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
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