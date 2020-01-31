Нову добу на сході країни окупанти почали черговими обстрілами. Майже одночасно бойовики атакували наші підрозділи на різних ділянках фронту.

Близько третьої ночі ворог відкрив стрілянину з гранатометів і випустив 13 мін по околицях Широкиного, на півдні Донеччини. А на Луганському напрямку російські найманці вдарили по оборонцях Луганського.

Напередодні, противник 6 разів порушив режим тиші, у тому числі, з артилерійських систем і мінометів. Одного українського військового поранено.