В п’ятницю, 31 січня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" Ірина Сисоєнко, медичний юрист та справжній захисник соціального виміру медичної реформи розповіла про всі зміни медичної реформи.

Якщо зміна моделі фінансування отаких провідних медичних інститутів збережеться, то які наслідки це матиме? Як взагалі сталося так, що виникла ця проблема?

Роль інститутів академії медичних наук дуже важливі для нашої країни, оскільки ті послуги, які надають інститути, вони є останньою інстанцією. Сюди приїжджають вагітні з важкими патологіями та з онкологіями. В інститутах роблять дуже серйозні операції. Питання оплати дуже важливе, оскільки вони мають враховувати всі лікарські препарати, комунальні послуги та відображати всі потреби. Це унікальні медичні послуги.

Чи бачите ви у влади готовність переглянути схему фінансування ось таких спеціалізованих медичних установ? Та який запас часу є для того, щоб вирішити цю проблему?

Зараз не можна з таких унікальних медичних закладів робити підприємства. Потрібно виправити помилку та виконати закон про медичну реформу.

Якщо говорити про медичну реформу в ширшому контексті, то чи встигне держава підготувати на належному рівні запуск другого етапу реформи у квітні, як обіцяють у владі? Або варто все ж перенести цей другий етап? Та що може змінитися для людей?

Дуже важливе питання тарифів. На медичну реформу додаткового фінансування немає. В цьому році змінюється принцип фінансування. Люди надіються, що держава почне оплачувати всі їхні послуги без благодійних внесків пацієнтів.