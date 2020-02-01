В субботу, 1 февраля, в Испании подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов.

Анализы туристов отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. Один из образцов дал положительный результат. Сейчас инфицированного пациента изолировали.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.

Кроме того, позже озвучили причину вспышки смертельного вируса.