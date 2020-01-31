Ученые из Китая и Канады пришли к выводу, что вспышку коронавируса вызвал не один, а сразу два штамма этого патогена, пишет сайт bioRxiv.

"Скорее всего, она началась за несколько месяцев до того, как о ее существовании узнали и начали официально сообщать здравоохранительные органы", - считают исследователи.

Ученые пришли к такому выводу, изучив наборы мелких мутаций в двух дюжинах полных геномов вируса 2019-nCoV, чьи образцы были извлечены из крови пациентов в больницах Уханя и других городов КНР.

Генетики сравнили эти данные, а также сопоставили их с аналогичными фрагментами РНК у других коронавирусов, в том числе возбудителя атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Это позволило исследователям восстановить древо эволюции вируса 2019-nCoV и понять, когда появился общий предок всех существующих сегодня штаммов этого патогена.

Ученые сделали два неожиданных открытия:

Во-первых, оказалось, что вирус возник не в начале или середине декабря, а гораздо раньше - примерно за три месяца или даже полгода до этого.

Во-вторых, биологи нашли уникальный набор мутаций в РНК одного из образцов 2019-nCoV, собранных в Ухане. Это однозначно указывает на то, что у этой вспышки вирусной пневмонии было как минимум два родоначальника.

Пока, как отмечают исследователи, неясно, произошло ли это разделение до того, как вирус начал заражать человека или уже после начала вспышки пневмонии в Ухане.

Сам факт существования двух разных версий этого патогена, по их словам, ставит под сомнение теорию о том, что рынок экзотической пищи в этом городе был единственным источником вируса.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.