На Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами Китая. Умер 44-летний мужчина, приехавший из Уханя. Об этом сообщает филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения на своей странице в Twitter.

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"44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019-nCoV. Он скончался 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, у мужчины была лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.