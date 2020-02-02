Пять лет без легенды: что известно о смерти Кузьмы Скрябина [ Редактировать ]
2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин попал в жуткую аварию. Он ехал с концерта в Кривом Роге в аэропорт. Скользкая дорога стала для артиста смертельной.
Прошло уже 5 лет, его дело закрыли а виновных так и не нашли. Причиной аварии стало превышение скорости Андреем Кузьменко, который не справился с управлением.
В 23 городах Украины люди вышли на акции памяти Скрябина, чтобы вместе провести его. В Киеве, на Майдане собрались более двух тысяч человек.
Андрей Кузьменко был разносторонним человеком, который писал песни, занимался музыкой и продюсированием.
Кузьма всегда с резкой и с твердой позицией высказывался о политиках:
"Я бы хотел сказать всем нашим политикам, что я их просто презираю и хочу, чтобы они или их потомки обязательно почувствовали на своей шкуре то, что чувствуют мамы тех пацанов, которые не вернулись домой. И просто чтобы они знали, что кровь тех ребят на их руках", - говорил Скрябин.
Раньше сообщалось о том, что единственная дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж. А также победительница "Холостяка" внезапно вышла замуж за другого.
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