2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин попал в жуткую аварию. Он ехал с концерта в Кривом Роге в аэропорт. Скользкая дорога стала для артиста смертельной.

Прошло уже 5 лет, его дело закрыли а виновных так и не нашли. Причиной аварии стало превышение скорости Андреем Кузьменко, который не справился с управлением.

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В 23 городах Украины люди вышли на акции памяти Скрябина, чтобы вместе провести его. В Киеве, на Майдане собрались более двух тысяч человек.

Андрей Кузьменко был разносторонним человеком, который писал песни, занимался музыкой и продюсированием.

Кузьма всегда с резкой и с твердой позицией высказывался о политиках: