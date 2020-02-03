В Австрії зліпили найбільшого у світі сніговика. Велетень заввишки 38 метрів 4 сантиметри. Створили його на гірському курорті за півтора місяця. На все пішло близько 60-ти тисяч євро та майже 800 тонн снігу.

Його забезпечили дві снігові гармати, які зазвичай використовують для покриття гірсько-лижних трас. Досі найвищим у світі був сніговик, який 12 років тому зліпили у США. Новий рекордсмен перевершив його на 83 сантиметри.