В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщают в "УкрГидрометцентре".
Так, порывы ветра в течение суток в Киевской области и Киеву могут достигать 15-18 м/с, это I уровень опасности, желтый.
Также по прогнозу "УкрГидрометцентра", сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
А на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м над уровнями на 8 часов 2 февраля в пределах коренных берегов, в нижнем течении р. Боржавы - на 1.8 - 2.3м, возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.
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