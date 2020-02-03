В понедельник, 3 февраля, в Украине объявлено штормовое предупреждение, в частности по Киеву и Киевской области. Об этом сообщают в "УкрГидрометцентре".

Так, порывы ветра в течение суток в Киевской области и Киеву могут достигать 15-18 м/с, это I уровень опасности, желтый.

Также по прогнозу "УкрГидрометцентра", сегодня на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

А на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0.5 - 1.5 м над уровнями на 8 часов 2 февраля в пределах коренных берегов, в нижнем течении р. Боржавы - на 1.8 - 2.3м, возможен начальный выход воды на пойму, без негативных последствий.

Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.