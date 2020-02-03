В Ухане открылась новая больница для зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Китае начала свою работу больница для зараженных коронавирусом. Больница в Ухане уже принимает своих первых пациентов. Об этом сообщает AP.
В больнице работают врачи из Народно-освободительной армии Китая. Здание рассчитано на 1 тысячу пациентов и оснащено профессиональным оборудованием.
В Китае планируют открыть и в вторую больницу для зараженных коронавирусом, которая сможет вместить 1500 пациентов.
Podrobnosti сообщали о том, что в Китае из больниц выписали 328 человек, которые победили коронавирус. В Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
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