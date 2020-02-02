Победили коронавирус: в Китае из больниц выписали 328 человек [ Редактировать ]
В Китае из больницы начали выписывать пациентов, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Так, 328 человек отправились домой. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
Как выяснилось, 1 февраля из больниц вышли 85 человек, 49 из них оказались в провинции Хубэй.
Также, ранее стало известно, что в Канаде двоих пациентов также выписали из больницы в Торонто, после того как они заразились китайским коронавирусом.
Мы писали о том, что в Китае запустили "говорящих" дронов которые сообщают "срочно надень маску". Китайские власти стали использовать дроны, которые находят людей без маски, подлетают к ним и сообщают об опасности вируса. Также голос заставляет людей вернутся домой.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
Кроме того, Гончарук поручил эвакуирровать украинцев из Китая с целью обезопасить их от заражения смертельным коронавирусом.
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