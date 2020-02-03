Кліщі серед зими. На Київщині помітили аномальну активність цих членистоногих. За такої теплої погоди вони не сплять і намагаються знайти жертву, щоб поживитися кров'ю. Люди після прогулянок знаходять кліщів на одязі. Втім, нині підхопити хворобу найбільше ризикують домашні улюбленці. Катерина Сривкова розкаже більше.

Цю красуню звати Хана. Зазвичай вона дуже активна і не може всидіти на місці ані хвилини, втім зараз спокійно сидить на руках і виглядає слабкою. Усе через хворобу, яку кілька днів тому підчепила від кліща.

Нині Хану не впізнати - бігає та грається неохоче, переважно лежить або сидить на руках. Володимир припускає: кліщ вчепився у чотирилапу саме тут, на дачі.

"Приехали домой - собака вялая, как-то так ходит, почти не ела. Ну, думаем, устала - значит, не будем ее трогать. И так, к сожалению, мы два дня промучались, а потом у нас уже появились сомнения. Температура, собака горячая стала очень. Мы набрали врача, врач сказал немедленно, к нам сделал укол и сказал довольно-таки неприятную фразу: надеюсь, мы успели", - говорить Володимир Ісаєв, господар собаки.

Таки встигли: того ж вечора Хані стало краще, втім до повного одужання ще далеко. У собаки діагностували піроплазмоз.

"Это болезнь, которой заражаются собаки при укусе иксодового клеща. Само по себе является, если не лечить, достаточно опасным и может привести к гибели животного", - говорить Юлія Годованюк, лікар ветеринарної медицини.

Зазвичай взимку кліщі зариваються у землю та сплять до самої весни. Втім, цьогоріч ці членистоногі вже шукають, де б напитися крові. Експерти наголошують: це нормальна реакція фауни на кліматичні зміни.

"Надзвичайно, аномально тепла осінь, тепла зима, яка вже от якось поступово переходить у весну. Саме з огляду на те, що різниця температур денної і нічної дуже довгий час зберігається незначна, частина представників флори і фауни адекватно реагують на такі досить високі температури", - говорить Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Тож ветеринари закликають не нехтувати профілактичними засобами від кліщів навіть взимку, а також ретельно пильнувати своїх улюбленців, щоб вчасно виявити хворобу.

"Учитывая нашу климатическую ситуацию, мы должны обрабатывать наших животных препаратами постоянно. Независимо от того, весна, лето, осень или зима", - говорить Юлія Годованюк, лікар ветеринарної медицини.

В Україні щороку фіксують близько двох з половиною випадків інфікування людей хворобою Лайма. Тож попри теплий одяг, медики радять бути уважними і оглядати себе та дітей після прогулянок.