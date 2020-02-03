Британія може бути "суперменом" вільної торгівлі і не повинна слідувати правилам ЄС, укладаючи торговельну угоду з блоком.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон виклав своє бачення майбутніх переговорів щодо економічної співпраці з Брюселем.

За його словами, щодо моделі партнерства вибір для Сполученого Королівства стоїть між угодою про співпрацю з Канадою або значно віддаленішою Австралією.

Тоді як Європейський Союз наполягає на договорі з нульовими тарифами та нульовими квотами, мовляв так буде забезпечена відкрита та чесна конкуренція між ЄС та Британією, яка щойно його покинула. Торговельні переговори розпочнуться у березні.