Війна в Сирії: в Ідлібі загинули 11 мирних жителів [ Редактировать ]
11 мирних жителів загинули у сирійській провінції Ідліб. Унаслідок чергової серії нальотів російської авіації та асадівських ВПС. Про це повідомило турецьке видання Анадолу.
Бомбардуванню піддалися переважно зони деескалації конфлікту. Наразі загони сил цивільної оборони розбирають завали зруйнованих будівель. Тому кількість жертв може збільшитися.
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У сирійській провінції Ідліб загинули 11 мирних жителів
Про це повідомляє видання Анадолу. Бомбардуванню піддалися переважно зони деескалації конфлікту. Наразі загони сил цивільної оборони розбирають завали зруйнованих будівель
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