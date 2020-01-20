В Киеве пропал 26-летний мужчина. Так, пропавший третий день не выходит на связь. Его телефон также выключен. Последний раз его видели 18 января. Около полудня он последний раз взял трубку и больше на связь не выходил. Об этом сообщает "Информатор".

Приметы: рост 174, светлые волосы, на левой руке носить перстень.

Был одет: черно-красная курточка, джинсы, ботинки.

Сообщается, что мужчина может ездить на ВАЗ-2108 красного цвета.

Если вам что-то известно о месте нахождении пропавшего мужчины или вы его где-то видели, сообщите по телефону спецлинии полиции "102" или по номеру его гражданской жене (095) 212-94-28 (Марина).

Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.