Третий день не выходит на связь: в Киеве ищут парня с перстнем и на красной "восьмерке" [ Редактировать ]
В Киеве пропал 26-летний мужчина. Так, пропавший третий день не выходит на связь. Его телефон также выключен. Последний раз его видели 18 января. Около полудня он последний раз взял трубку и больше на связь не выходил. Об этом сообщает "Информатор".
Приметы: рост 174, светлые волосы, на левой руке носить перстень.
Был одет: черно-красная курточка, джинсы, ботинки.
Сообщается, что мужчина может ездить на ВАЗ-2108 красного цвета.
Если вам что-то известно о месте нахождении пропавшего мужчины или вы его где-то видели, сообщите по телефону спецлинии полиции "102" или по номеру его гражданской жене (095) 212-94-28 (Марина).
Ранее сообщалось, что на пляже нашли труп загадочно пропавшей модели.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
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